شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره بمناسبة فوزه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بمدينة الدوحة العاصمة القطرية.

وأشار الاتحاد المصري في معرض تهنئته أن هذا الفوز الكبير يأتي كإنجاز للكرة المصرية وجماهيرها المحبة لها.

وكان فريق النادي الأهلي قد فاز على منافسه البرازيلي بالميراس 3-2 بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء مباراة الترتيب على المركزين الثالث والرابع بالتعادل السلبي.