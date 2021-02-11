شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد بتتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: إفريقيا تفتخر بكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بتتويج الأهلي بـ برونزية كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي.

وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية على حساب بطل كوبا ليبرتادوريس، بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وعبر موقع «تويتر»، غرّد «كاف»: «إنجاز عظيم من الأهلي بحصد ميدالية في كأس العالم للأندية، بعد فوزهم على أبطال كأس ليبرتادوريس بالميراس بركلات الترجيح، جعلتم إفريقيا تفتخر».