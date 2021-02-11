شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يهنئ النادي الأهلي بحصد برونزية العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، «هاني أبوريدة»، النادي الأهلي بحصده للميدالية البرونزية كأس العالم للأندية.

وكتب«أبوريدة» على حسابه على تويتر: «ألف مبروك لأبطال النادي الأهلي تحقيق البرونزية التاريخية بكأس العالم للأندية ورفع اسم الكرة المصرية والافريقية عاليا».

وتوج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد تغلبه اليوم على فريق بالميراس البرازيلي بركالات الجزاء 3-2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

يذكر أن الشياطين الحمر كرروا إنجاز عام 2006 بحصدهم للمركز الثالث في البطولة.