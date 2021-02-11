شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: أنا فخور باللاعبين.. والحمد لله على التتويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الأحمر بالميدالية البرونزية.

وفاز الأهلي على بالميراس عن طريق ركلات الترجيح 3/2 ليحقق الميدالية البروزية للمرة الثانية في تاريخه.

وقال موسيماني عبر فضائية "بي إن سبورت": "لم يكن هذا ما تمنينا تحقيقه، لا أريد أن أكون مغرورًا، لابد أن نتحلى بالتواضع، عندما نواجه بايرن ميونخ المهمة لا تكون سهلة، ولكن فزنا على بطل أمريكا الجنوبية، وأنا فخور باللاعبين الذين قاتلوا، وحارس المرمى، والحمد لله على التتويج".

وتابع: "سنقدم هذا الأداء في دوري أبطال إفريقيا، وسننسى ما فعلناه هنا، يجب علينا أن نبني على هذا، أدينا بشكل جيد وقاتلنا بشراسه، نعم لم نكن أفضل الفرق ولكن أظهرنا أننا فريق قوي وبكبرياء كبير، وأحب هذا الجمهور الرائع الذي ساندنا طوال البطولة".