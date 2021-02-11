شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يحتفلون بإنجاز ثالث العالم بغرفة الملابس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أول صور لاحتفال لاعبي النادي بثالث العالم للأندية بعد فوزه على بالميراس البرازيلي في البطولة المقامة في قطر.

احتفال لاعبي الأهلي داخل غرفة الملابس ببرونزية كأس العالم للأندية

احتفال لاعبي الأهلي داخل غرفة الملابس ببرونزية كأس العالم للأندية

احتفال لاعبي الأهلي داخل غرفة الملابس ببرونزية كأس العالم للأندية

احتفال لاعبي الأهلي داخل غرفة الملابس ببرونزية كأس العالم للأندية