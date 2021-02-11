شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بايرن ميونخ في نهائي مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق بايرن ميونخ نظيره تيجريس في نهائي مونديال العالم للأندية، اليوم الخميس على ملعب المدينة التعليمية بقطر.

وقد استقر هانس فليك، المدير الفني للفريق الألماني، على التشكيل لمواجهة تيجريس

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: بافارد – شول – هيرنانديز – ديفيز

خط الوسط: كيميتش – ألابا

خط الهجوم: ساني – كومان – جنابري - ليفاندوفسكي