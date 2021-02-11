شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التتويج بالبرونزية «جدو»: حظ الأهلي السيئ إنه قابل البايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب لاعب النادي الأهلي السابق محمد ناجي جدو، على تويتر: «حظ الاهلي السيئ انه قابل البايرن في قبل النهائي كان ممكن دلوقتي يكون بيلعب نهائي العالم مبروك، لأبطال افريقيا ثالث العالم»

وتوج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للاندية، بعد تغلبه اليوم على فريق بالميراس البرازيلي بركالات الجزاء 3-2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

يذكر أن الشياطين الحمر كرروا إنجاز عام 2006 بحصدهم للمركز الثالث في البطولة.