شكرا لقرائتكم خبر عن العامري فاروق: لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أن الفريق الكروي الأول، حقق انجازًا طيبًا بحصد برونزية بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وقال العامري في تصريحات إذاعية عبر أثير «الشباب والرياضة»: «إنجاز طيب واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، والبعثة بالكامل أدت ما عليها وزيادة».

وأضاف: «تحقيق البرونزية يحدث للمرة الثانية في تاريخ النادي الأهلي وشيء يشرفنا كمجلس إدارة، والأهلي يبني فريقا كبيرا واللاعبون يكتسبون الخبرات ويعانون نفسيًا وعصبيًا».