شكرا لقرائتكم خبر عن نادي سيراميكا يهنئ النادى الأهلى ببرونزية كأس العالم لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، بالأصالة عن وفسه، وبالنيابة عن مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا ولاعبيه وجهازهم الفني، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، ومجلس إدارته وجماهير الأهلي العريقة، بفوزه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية والمقامة بقطر خلال الفترة الحالية .

وأشار أبو العينين أن النادى الأهلى استحق الفوز اليوم على فريق بالميراس البرازيلي نظرا لأداء اللاعبين المشرف وحرصهم على إسعاد جماهيرهم بهذا الإنجاز الكبير المستحق.



ووجه النائب التحية للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، على الأداء الكبير والانجاز العظيم، الذي يتكرر للمرة الثانية في تاريخ الأهلي، متمنيا مزيدًا من النجاحات والتقدم والازدهار، للأهلي وكافة الأندية المصرية.