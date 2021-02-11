شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: موسيماني محظوظ بالأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب وائل جمعة، نجم الأهلي السابق ومحلل قناة بي ان سبورتس سعادته وفخره بتحقيق الفريق الأحمر برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث للنسخة 2020.

وقال جمعة عقب حصد الأهلي البرونزية:"موسيماني محظوظ بوجوده مديراً فنياً للأهلي".

وشدد جمعة على أن لاعبي الأهلي نجحوا في تكرار انجاز 2006 والعودة مجدداً لحصد ميدالية برونزية في الحدث العالمي.