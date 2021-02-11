شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا: يهنئ الأهلي ببرونزية العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا النادي الأهلي بحصده لبرونزية كأس العالم للاندية.

وكتب الحساب الرسمي للفيفا على تويتر: «ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالمركز الـ3»

وتوج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للاندية، بعد تغلبه اليوم على فريق بالميراس البرازيلي بركالات الجزاء 3-2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

يذكر أن الشياطين الحمر كرروا إنجاز عام 2006 بحصدهم للمركز الثالث في البطولة.