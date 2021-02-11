شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا: يهنئ الأهلي ببرونزية العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا النادي الأهلي بحصده لبرونزية كأس العالم للاندية.
وكتب الحساب الرسمي للفيفا على تويتر: «ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالمركز الـ3»
وتوج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للاندية، بعد تغلبه اليوم على فريق بالميراس البرازيلي بركالات الجزاء 3-2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.
يذكر أن الشياطين الحمر كرروا إنجاز عام 2006 بحصدهم للمركز الثالث في البطولة.
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