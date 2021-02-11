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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صلاح: أنا سعيد بحصد هذه الجائزة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021
اعرب النجم المصري لنادي ليفربول الانكليزي محمد صلاح عن سعادته الكبيرة عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر كانون الثاني المنصرم، متفوقًا على كل من جوردان هندرسون وترينت ألكسندر أرنولد.
وخلال تصريحات له، قال صلاح: "شكرًا لكم، بالطبع أنا سعيد بحصد هذه الجائزة، لكن أقول دائمًا إن الفريق أولاً".
وأضاف: "من الجيد الفوز بالجوائز الفردية، لكننا نحتاج فقط إلى التركيز في هذه الفترة ومحاولة الفوز بالمباريات والمضي في الطريق الصحيح".
واختتم: "أعتقد أن الشهر الماضي كان أفضل من الشهور السابقة، لكن ما زلنا بحاجة للفوز بالمباريات، إلا أنه عندما أسجل الأهداف وأساعد الفريق على الفوز بالمباريات، هذا يجعلني سعيدًا".