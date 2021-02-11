صلاح: أنا سعيد بحصد هذه الجائزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

اعرب النجم المصري لنادي ​ليفربول​ الانكليزي ​محمد صلاح​ عن سعادته الكبيرة عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر كانون الثاني المنصرم، متفوقًا على كل من جوردان هندرسون وترينت ألكسندر أرنولد.



وخلال تصريحات له، قال صلاح: "شكرًا لكم، بالطبع أنا سعيد بحصد هذه الجائزة، لكن أقول دائمًا إن الفريق أولاً".

وأضاف: "من الجيد الفوز بالجوائز الفردية، لكننا نحتاج فقط إلى التركيز في هذه الفترة ومحاولة الفوز بالمباريات والمضي في الطريق الصحيح".

واختتم: "أعتقد أن الشهر الماضي كان أفضل من الشهور السابقة، لكن ما زلنا بحاجة للفوز بالمباريات، إلا أنه عندما أسجل الأهداف وأساعد الفريق على الفوز بالمباريات، هذا يجعلني سعيدًا".