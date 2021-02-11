الدوري السعودي: فوز مستحق للاتفاق على نظيره ابها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 18 من ​الدوري السعودي لكرة القدم​، تمكن فريق ​الاتفاق​ من تحقيق فوزاً مستحقا في المباراة التي استضاف بها نظيره ابها على ملعب مدينة الامير سعود بن جلوي الرياضية، وانتهت هذه المواجهة بواقع 4 – 1.



تمكن فريق اصحاب الارض من فرض سيطرتهم على الكرة منذ البداية حيث افتتح التسجيل في الدقيقة لاثالثة عن طريق اللاعب محمد مرزوق الكويكبي، تمكن سجل دي سوزا الهدف الثاني بعد 5 دقائق فقط، ليعود الكويكبي ويحرز هدفه اخر في الدقيقة 32، بينما سجل منعيم سيلتي الهدف الرابع في الدقيقة 69، بينما سجل رياض محمد شراحيلي الهفد الوحيد لفريق ابها في الدقيقة 87.