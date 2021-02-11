اولى تصريحات الشناوي بعد الفوز على بالميراس البرازيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

اعرب حارس مرمى وقائد ​الأهلي​ المصري ​محمد الشناوي​ عن سعادته الكبيرة في حصول فريقه على الميدالية البرونزية ب​بطولة كأس العالم للأندية​، وذلك بعد الفوز على ​بالميراس​ البرازيلي.



وفي حديث له، قال الشناوي: "الجمهور لم يتركنا لحظة منذ الوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة، وأشكرهم على كل شيء ودعمهم كان رائعا لنا".

وأضاف: "لم أحقق الإنجاز بمفردي بل خلفنا جيلا رائعا من اللاعبين قدم مستويات رائعة وساهم في حصد الانتصار بركلات الترجيح".

واختتم: "أشكر إدارة الأهلي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، الجمهور يعلم جيدا قيمة النادي الأهلي واللاعبون يدركون قيمة هذا الشعار الذي نحمله على قمصان الفريق".