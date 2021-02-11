- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اولى تصريحات الشناوي بعد الفوز على بالميراس البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021
اعرب حارس مرمى وقائد الأهلي المصري محمد الشناوي عن سعادته الكبيرة في حصول فريقه على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على بالميراس البرازيلي.
وفي حديث له، قال الشناوي: "الجمهور لم يتركنا لحظة منذ الوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة، وأشكرهم على كل شيء ودعمهم كان رائعا لنا".
وأضاف: "لم أحقق الإنجاز بمفردي بل خلفنا جيلا رائعا من اللاعبين قدم مستويات رائعة وساهم في حصد الانتصار بركلات الترجيح".
واختتم: "أشكر إدارة الأهلي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، الجمهور يعلم جيدا قيمة النادي الأهلي واللاعبون يدركون قيمة هذا الشعار الذي نحمله على قمصان الفريق".