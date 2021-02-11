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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشناوي يتعملق ويهدي الاهلي المركز الثالث في مونديال الاندية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021
حسم فريق الاهلي المصري المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد تحقيق الانتصار في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر على المركزين الثالث والرابع وذلك خلال فعاليات بطولة العالم للاندية 2021، وذلك بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي وفوز الاهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2 امام فريق بالميراس البرازيلي بعد تألق خيالي للحارس المصري الشناوي الذي تصدى لركلتين واضاع البرازيليون طريق المرمى في الثالثة.
وبالعودة الى مجريات اللقاء فقد تناقل الفريقان الفرص والخطورة لكنهم لم يتمكنوا من ترجمة الفرص الخجولة الى اهداف لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي رغم تسجيل الاهلي هدف مميز سرعان ما الغاه الحكم بداعي التسلل.