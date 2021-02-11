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الشناوي يتعملق ويهدي الاهلي المركز الثالث في مونديال الاندية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

حسم ​فريق الاهلي المصري​ المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد تحقيق الانتصار في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر على المركزين الثالث والرابع وذلك خلال فعاليات ​بطولة العالم للاندية​ 2021، وذلك بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي وفوز الاهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2 امام ​فريق بالميراس البرازيلي​ بعد تألق خيالي للحارس المصري ​الشناوي​ الذي تصدى لركلتين واضاع البرازيليون طريق المرمى في الثالثة.

وبالعودة الى مجريات اللقاء فقد تناقل الفريقان الفرص والخطورة لكنهم لم يتمكنوا من ترجمة الفرص الخجولة الى اهداف لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي رغم تسجيل الاهلي هدف مميز سرعان ما الغاه الحكم بداعي التسلل.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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