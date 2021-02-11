الشناوي يتعملق ويهدي الاهلي المركز الثالث في مونديال الاندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

حسم ​فريق الاهلي المصري​ المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد تحقيق الانتصار في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر على المركزين الثالث والرابع وذلك خلال فعاليات ​بطولة العالم للاندية​ 2021، وذلك بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي وفوز الاهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2 امام ​فريق بالميراس البرازيلي​ بعد تألق خيالي للحارس المصري ​الشناوي​ الذي تصدى لركلتين واضاع البرازيليون طريق المرمى في الثالثة.

