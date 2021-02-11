البكري يفتتح ندوة للإعلام الرياضي ويشيد بقطاع الرياضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، أهمية العلاقة التكاملية بين الوزارة والإعلام الرياضي والدور الايجابي الذي يلعبه الاعلاميين في تقييم العمل الرياضي.



وأشار البكري في كلمته في ندوة بعنوان (شرف المهنة وميثاق الشرف الإعلامي في النظام الأساسي المعدل لاتحاد الإعلام الرياضي) الى دور الإعلاميين الرياضيين الذين أثروا الساحة الوطنية طوال عقود من العطاء في هذا المجال، مشددا على دعم الجهود الرامية الى تفعيل الكيان الموحد والشرعي للإعلاميين، ممثلا باتحاد اليمني للإعلام الرياضي، والمساهمة في تعزيز دوره، في أطار الاحترام التام لاستقلاليته ونشاطه النوعي.

بدوره استعرض رئيس الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي الدكتور جميل طربوش، أبرز النصوص المعدلة في النظام الاساسي للاتحاد، والاستفادة منها في صياغة التعديلات بصورتها النهائية، وقبل عرضها للجمعية العمومية من اجل المصادقة النهائية عليها.

الى ذلك أشاد الوزير البكري، بجهود قطاع الرياضة في اعادة تنشيط الاتحادات والأندية الرياضية، واقامة الفعاليات والمسابقات المختلفة التي مهدت الطريق لعودة النشاط الرياضي الموسمي الرسمي.

وأكد اهتمام الوزارة ودعمها اللامحدود لكافة الرياضيين في عموم محافظات الجمهورية، دعيا إلى ضرورة الاهتمام بإقامة المزيد من البطولات والفعاليات.

وناقش البكري، مع العاملين في القطاع الرياضي خطة النشاط للعام الجاري 2021.

من جانبه، اوضح وكيل قطاع الرياضة خالد صالح مجمل انه خلال السنوات الخمس الماضية، تم اقامة 71 بطولة محلية، مستعرضا الخطط والبرامج للعام الحالي 2021.