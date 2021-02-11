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صلاح يحصل على جائزة أفضل هدف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

إستطاع النجم المصري ​محمد صلاح​ نجم ​​ الانكليزي من الحصول على جائزة أفضل هدف مع "الريدز" خلال شهر يناير/كانون الثاني، وهي المرة الخامسة على التوالي التي يحصد فيها النجم المصري هذه الجائزة.

وأعلن الحساب الرسمي لليفربول في "تويتر" الخميس، فوز صلاح بجائزة أفضل هدف مع الفريق في شهر يناير/كانون الثاني الماضي عن هدفه الثاني في شباك وست هام يونايتد في المباراة التي أقيمت في الـ31 من الشهر الماضي ضمن الجولة الـ21 من "البريميرليغ"، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1، سجل صلاح خلالها هدفين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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