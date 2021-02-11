شكرا لقرائتكم خبر عن زاناردي: هدف خورفكان العودة للانتصارات أمام بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أكد كايو زاناردي، مدرب فريق خورفكان، جاهزية «النسور» لمباراة بني ياس في دوري الخليج العربي، السبت، وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: تدربنا جيداً بعد مباراة النصر والتي قدمنا فيها أداءً مرضياً، وكنا نستحق على الأقل التعادل.

وأضاف زاناردي: لقاء بني ياس سيكون على أرضنا، ومن الطبيعي أن نعمل على استغلال هذه الميزة، لم ننتصر في آخر جولتين، ونأمل أن ننجح في الفوز بهذه المقابلة المهمة، والتي لن تكون سهلة، فبني ياس فريق جيد لكن خورفكان جاهز، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في الفوز، وسنكون حريصين على تنفيذ المطلوب وتجنب الأخطاء؛ حتى نحقق النتيجة التي نخطط لها.

من جانبه، قال محمد يوسف، حارس مرمى خورفكان، إن الفريق استعدّ لهذه الجولة، والكل يدرك أهمية المواجهة في مشوار الفريق، والجميع مستعد لتقديم أفضل ما لديه.