شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيلا: فوز بني ياس على خورفكان بالخمسة أصبح من الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس، أهمية مباراة فريقه أمام مضيفه خورفكان السبت، ضمن المرحلة 16 من دوري الخليج العربي.

ونوه إيسيلا بأن نتيجة مباراة الذهاب التي اكتسح فيها «السماوي» خورفكان بخماسية نظيفة، ليست لها علاقة بالمباراة التي تجري السبت، مبيناً أن المباراة السابقة كانت لها ظروفها المختلفة، بعد حصول فريقه على ركلة جزاء سريعة، وطرد لاعب من المنافس في بداية اللقاء.

وقال: «خورفكان الآن تغير كثيراً وعمل بعض الإضافات الجيدة في الفترة الشتوية، وعلينا ألا نفكر في ما حدث في مباراة الذهاب، وعلينا أن نقدم مباراة جيدة».

وكشف مدرب «السماوي» استمرار غياب فواز عوانة. وقال إنه تحدث مع الجهاز الطبي عن موعد عودة كابتن الفريق؛ لأنه يتدرب بشكل فردي حالياً، مؤكداً عودة الأرجنتيني نيكولاس خمينيز إلى صفوف الفريق، وسيرى مدى جاهزيته للمباراة، موضحاً عدم جاهزية عامر عبد الرحمن للمباريات، بينما يقترب محمد ربيع من المشاركة كبديل ربما في مباراة، السبت.

وعن التفكير في حسابات صراع الصدارة مع الجزيرة الوصيف، والشارقة المتصدر، أوضح أنه «من الخطأ التفكير في نتائج الآخرين، علينا أن نفوز على خورفكان أولاً، وأن ننتظر أخباراً تحفيزية ترفع من معنوياتنا في المباريات المقبلة».