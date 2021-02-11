محمد الشناوي يقود بطل أفريقيا لثالث المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره فريق بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد المدينة التعليمية، في إطار تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2021، وبعدها إتجه الفريقان لركلات الترجيح مباشرة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الحالي.

بدأ النادي الأهلي تسديد ضربات الترجيح عن طريق المدافع المغربي بدر بانون، وبعدها تصدى محمد الشناوي، حارس مرمى القلعة الحمراء، للركلة الأولى لبالميراس والتي سددها روني.

وتصدى ويفرتون، حارس بالميراس لركلة الأهلي الثانية من عمرو السولية، فيما أهدر لويز أدريانو الركلة الثانية لبالميراس مسددا خارج مرمى الشناوي.

وأهدر مروان محسن الركلة الثالثة للأهلي بتسديدة في القائم، فيما تمكن سكاربا من تسجيل هدف ومعادلة النتيجة لبالميراس من الركلة الثالثة.

واستطاع محمد هاني تسجيل الركلة الرابعة للأهلي، فيما نجح بالميراس من معادلة النتيجة مرة أخرى عن طريق جوميز الذي سدد في الشباك.

ونجح جونيور أجايي في تسجيل الركلة الخامسة للأهلي، بينما سدد فليبي ميلو الخامسة لبالميراس وتصدى لها محمد الشناوي ببراعة ليفوز الأهلي بالمباراة بنتيجة 3-2.