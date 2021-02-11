محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول لشهر يناير بعد تتويجه بالهدف الأجمل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، حصول الفرعون على جائزة لاعب الشهر للمرة الثانية على التوالي، في أعقاب ظهوره بأداء مميز وقوي، خلال مباريات الفريق في شهر يناير الماضي، والتي خاضها ووصلت إلى سبع مواجهات، حيث تمكن «مو» من تسجيل خمسة أهداف في هذه المباريات السبعة، ليصبح أكثر لاعبي الريدز تأثيرا في نتائج الفريق خلال الشهر الماضي.

وتوج محمد صلاح أيضا بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي، قبل أن يكرر اللقب للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يناير.

وعلق حساب نادي ليفربول الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رسميا محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول خلال شهر يناير»