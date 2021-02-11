إصابة نيمار تحرمه من المشاركة في مواجهة برشلونة

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باريس: اعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي بأن مهاجمه البرازيلي نيمار يعاني من اصابة في "العضلة المقربة الطويلة" ستبعده "نحو 4 اسابيع عن الملاعب" وبالتالي عن مواجهة برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

ويلتقي فريق العاصمة الفرنسية مع نظيره الكاتالوني خارج ملعبه في 16 الحالي لكن النجم البرازيلي قد يشارك في مباراة الاياب على ملعب "بارك دي برنس" في 10 اذار/مارس المقبل.

وتعرض نيمار للاصابة خلال مباراة فريقه ضد كاين في مسابقة كأس فرنسا الاربعاء في ثاني ضربة للفريق الباريسي الذي خسر جهود جناحه الارجنتيني انخل دي ماري الذي تعرض لاصابة عضلية في مباراة الكلاسيكو ضد مرسيليا الاحد وسيغيب ايضا عن المباراة ضد برشلونة.

وسبق لنيمار المنتقل الى سان جرمان مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو من برشلونة بالذات في اب/اغسطس 2017، ان غاب عن مواجهة الاياب ضد ريال مدريد الاسباني في الدور ثمن النهائي عام 2018، وعن مواجهتي مانشستر يونايتد الانكليزي في العام التالي في الدور ذاته، وفي كلاهما خرج فريقه من المنافسة.

وخاض نيمار 103 مباريات من اصل 191 في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى سان جرمان اي ما نسبته 53,9 في المئة فقط.