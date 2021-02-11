محمد الشناوي: اللاعبون رجالُ.. لست البطل الوحيد.. وتعاهدنا على "البرونزية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، سعادته بالتتويج بالمركز الثالث بمونديال العالم للأندية، بفوز على نظيره بالميراس البرازيلي.

وأضاف الشناوي، في تصريحات عقب المباراة:"أقول للجمهور ألف شكر، فيساندنا منذ انطلاق البطولة وتعاهدنا كلاعبين إننا لا نخرج إلا بالبرونزية وكنا نثق بأنفسنا واللاعبون كانوا واثقون من أنفسهم وعملوا كل ما بوسعهم".

وتابع حارس مرمى الأهلي:"أبارك للجمهور الذي يقف خلفنا فبدونه لم نحقق أي شيء، وليست البطل الوحيد فاللاعبين رجال حتى ولو هُزمنا، فكتبنا تاريخاً لنا ونبني عليه فيما هو قادم".

وأتم الشناوي تصريحاته بالإشارة إلى إنه درس وزملائه كيفية تسديد لاعبو بالميراس لركلات الترجيح، قائلاً:"ساعدني زملائي في ذلك ودونهم لم نفز ولم نحصل على المركز الثالث والجميع هنا يُدرك قيمة الأهلي".

وكانت مباراة الأهلي ونظيره بالميراس البرازيلي قد وصلت لركلات الترجيح بعد انتهاءها في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي؛ حيث تصدى الشناوي لركتي جزاء بينما أهدر لاعبو بالميراس ركلة ثالثة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح.