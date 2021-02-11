موسيماني: لعبنا بشراسة وكبرياء وعلينا أن نستكمل هذا الأداء في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

وصف بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي أداء الفريق بمباراة الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية انه يتسم بـ"الشراسة والكبرياء"، وطلب الاستمرار في اللعب بهذا المستوى عندما يواصل الفريق مشواره بدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" عقب مباراة بالميراس: "يجب أن نتحلى بالتواضع، ويجب أن نشعر بالفخر لأننا فزنا على بطل أمريكا الجنوبية، بعد أداء رائع من الفريق وعلى الأخص حارس المرمى محمد الشناوي."

وتابع: "ما يهمنا هو أن نبني على هذا الأداء في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لقد لعبها بشراسة وأظهرنا شخصية قوية وكبرياء كبير."

وأضاف: "نحب هذا الجمهور الرائع الذي ساندنا طوال هذه البطولة ونشكرهم."

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز بركلات الترجيح على بالميراس بنتيجة 3-2.

ويستعد الأهلي عقب عودته لمصر من أجل مواجهة المريخ السوداني 16 فبراير الجاري بمستهل دور المجموعات.