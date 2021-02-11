بطل البرونزية.. "فيفا" يختار الشناوي رجلاً لمواجهة الأهلي وبالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحارس محمد الشناوي رجلاً لمباراة الأهلي وبالميراس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتألق محمد الشناوي بالتصدي لركلتي ترجيح ليقود فريقه للفوز بركلات الترجيح (3-2) ليمنح الأهلي الميدالية البرونزية الثانية في تاريخه.

وسبق لمحمد الشناوي أن فاز برجل المباراة في بطولة رسمية من "فيفا" وهي مونديال روسيا 2018 عندما حصد نفس الجائزة أمام أوروجواي في افتتاح مشوار المجموعات.

وحافظ الشناوي على شباكه نظيفة في مباراتين من أصل 3 مواجهات خاضها في مونديال الأندية، واستقبلت شباكه هدفين فقط أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي المونديال.