كم سيحصد الأهلي من جوائز مونديال الأندية بعد تحقيقه للبرونزية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

حقق الأهلي، المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، بعد انتصاره على بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وانتهى عمر المباراة الأصلي بالتعادل السلبي بين فريقي الأهلي وبالميراس.

ورجحت ركلات الجزاء كفة الأهلي على الفريق البرازيلي بنتيجة (3-2).

وبعد احتلال الأهلي لبرونزية مونديال الأندية، سيحصد مبلغ 2.5 مليون دولار أي ما يقارب 40 مليون جنيه مصري.

وسبق ونجح الأهلي في تحقيق المركز الثالث خلال مشاركته في نسخة 2006 من كأس العالم للأندية في اليابان تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه في ذلك الوقت.