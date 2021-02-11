"جيل ذهبي".. أول تعليق من أبو تريكة بعد تتويج الأهلي ببرونزية المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

علق محمد أبو تريكة نجم الأهلي التاريخي، على تتويج الفريق ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب بالميراس بضربات الترجيح.

وكتب تريكة عبر حسابه على تويتر: "الأهلي المونديالي عملها تاني ..مبروك الميدالية البرونزية لجيل ذهبي كتب إنجاز جديد في تاريخ نادينا الحبيب".

وأكمل: "مبروك ودائما الأهلي يقدم الفرحة والسعادة والشرف لكل من يشجعه أو ينتمي اليه .. عظيم يا أهلي".

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يتألق الشناوي، ويقود فريقه للفوز 3-2 بركلات الترجيح.

ويلتقي بايرن ميونيخ أمام تيجريس المكسيكي في المباراة النهائية في الثامنة مساء اليوم.