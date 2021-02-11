باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمباراة مولودية الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل مولودية الجزائر ضيفًا على الزمالك يوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وامام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي وأسامة فيصل وحسين فيصل

وشهدت قائمة الزمالك غياب الظهير التونسي حمزة المثلوثي فيما عاد كل من فرجاني ساسي ومحمد أشرف روقا والظهير الأيسر أحمد فتوح.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا قد أوقعت الزمالك في مجموعة تضم إلى جواره الترجي التونسي، مولودية الجزائر بالإضافة إلى تاونجيت السنغالى.