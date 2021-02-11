السولية يستغل خطأ مدافع بالميراس ويهدر فرصة هدف محقق للأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أهدر عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي، فرصة هدف محقق للفريق الأحمر أمام فريق بالميراس البرازيلي.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

واستغل عمرو السولية خطأ من فيليبي ميلو لاعب بالميراس بعدما اخطأ في تمرير الكرة، ليضغط والتر بواليا مهاجم الأهلي ويقطع الكرة، لتصل الكرة إلى السولية.

وقام السولية بتسلم الكرة ومراوغة ميلو لاعب بالميراس، وسدد تسديدة أرضية مرت من أمام مرمى الفريق البرازيلي الخالي إلى خارج الملعب في الدقيقة 26 من زمن اللقاء.