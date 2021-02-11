بعد الخروج من الكأس.. رئيس "البنك الأهلي": نثق في يوسف.. والقادم أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إنه يثق في قدرات المدير الفني لفريقه محمد يوسف على تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نصار، في تصريحات خاصة ليلاكورة، عقب مباراتهم أمام وادي دجلة:"نثق في يوسف والجهاز الفني وندرك أن غياب 5 من الأساسيين كمحمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد مثناني أثر على الفريق خلال المباراة".

وأتم رئيس نادي البنك الأهلي، تصريحاته بالإشارة إلى أنه يعلم أن غياب التوفيق عن فريقه هو سبب النتائج السلبية، قائلاً:"أثق أن القادم سيكون أفضل".

وهُزم فريق البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف على يد وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الكأس.