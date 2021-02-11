باتشيكو يُطالب لاعبي الزمالك بتقديم عرض قوي أمام المولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

عقد المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جايمي باتشيكو، جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام اليوم الخميس على ملعب النادي، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة وجميع أعضاء الجهاز الفني.

وشدد المدرب ـ خلال الجلسة ـ على أهمية تقديم عرض قوي أمام مولودية الجزائر في بداية المشوار الإفريقي وحصد النقاط الثلاث، مبدياً ثقته الكاملة في تحقيق اللاعبين أفضل نتيجة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدرب البرتغالي للاعبي الزمالك أنهم جميعًا على قدر المسئولية لما يمتلكوه من إمكانيات فنية، وخبرات قوية في التعامل مع كل الظروف.

ومن جانبه وجه مدحت عبد الهادي، المدرب العام للزمالك، رسالة تحفيزية للاعبين؛ حيث أكد لهم أنهم الأفضل بأفريقيا والجميع ينتظر منهم اعتلاء منصات التتويج، بينما شدد مدير الكرة، عبدالحليم علي، على ثقته في جميع إمكانيات اللاعبين وقدراتهم على بداية مشوارهم في البطولة الأفريقية بداية ثمالية نحو تحقيق اللقب.

وتعهد اللاعبون في نهاية الجلسة على بذل أقصى مالديهم خلال مباراتهم المقبلة أمام مولودية الجزائر؛ لتحقيق الفوز في بداية مشوارهم في البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره مولودية الجزائر، مساء يوم غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.