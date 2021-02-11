نيمار يغيب عن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - سيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام مضيفه برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.



وبحسب مصادر مقربة من اللاعب البرازيلي، قضى نيمار حوالي 14 ساعة في المستشفى الذي قام فيه بجملة من الفحوصات لتشخيص إصابته في "العضلة المقربة الطويلة" والتي أجبرته على مغادرة مباراة سان جيرمان ومضيفه "كان" في كأس فرنسا.



وبالتالي سيغيب نيمار رسمياً عن مباراة فريقه مع نظيره الكاتالوني خارج ملعبه في 16 الحالي ولكن النجم البرازيلي قد يشارك في مباراة الإياب على ملعب "بارك دي برنس" في 10 أذار/مارس المقبل.



وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة فريقه ضد "كان" في مسابقة كأس فرنسا الأربعاء في ثاني ضربة للفريق الباريسي الذي خسر جهود جناحه الأرجنتيني أنخل دي ماري الذي تعرض لإصابة عضلية في مباراة الكلاسيكو ضد مرسيليا الأحد وسيغيب أيضاً عن المباراة ضد برشلونة.

