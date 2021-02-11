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نيمار يغيب عن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

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المنامة - ياسر ابراهيم - سيغيب النجم البرازيلي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام مضيفه الإسباني في ذهاب ثمن نهائي بسبب إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.
 
وبحسب مصادر مقربة من اللاعب البرازيلي، قضى نيمار حوالي 14 ساعة في المستشفى الذي قام فيه بجملة من الفحوصات لتشخيص إصابته في "العضلة المقربة الطويلة" والتي أجبرته على مغادرة مباراة سان جيرمان ومضيفه "كان" في كأس فرنسا.
 
وبالتالي سيغيب نيمار رسمياً عن مباراة فريقه مع نظيره الكاتالوني خارج ملعبه في 16 الحالي ولكن النجم البرازيلي قد يشارك في مباراة الإياب على ملعب "بارك دي برنس" في 10 أذار/مارس المقبل.
 
وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة فريقه ضد "كان" في مسابقة كأس فرنسا الأربعاء في ثاني ضربة للفريق الباريسي الذي خسر جهود جناحه الأرجنتيني أنخل دي ماري الذي تعرض لإصابة عضلية في مباراة الكلاسيكو ضد مرسيليا الأحد وسيغيب أيضاً عن المباراة ضد برشلونة.
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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