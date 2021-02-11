شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبالميراس.. إصابة دموية لبواليا وأجايي بديلاً له ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الزامبي والتر بواليا، مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لإصابة دموية خلال مباراة الفريق أمام بالميراس البرازيلي، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2020، الجارية الاّن.

واصطدم بواليا في كرة رأسية مع أحد مدافعي بالميراس وسقطت الدماء من وجهه مع الدقيقة 55 من عمر المباراة، ليضطر موسيماني المدير الفني للأهلي لاستبداله بجونيور أجايي العائد منذ فترة بعيدة عن الملاعب.

كما قام موسيماني بالدفع بمحمد شريف بديلاً لمحمد مجدي أفشة.

ولازال التعادل السلبي يسيطر على نيتجة مباراة الأهلي وبالميراس بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة.