شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا لو انتهت مباراة الأهلي ضد بالميراس بالتعادل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في هذه الأثناء، لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن فعاليات كأس العالم للأندية، ضد فريق بالميراس البرازيلي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام على استاد المدينة التعليمية، الريان.

فماذا لو استمر التعادل سيد الموقف مع انتهاء الوقت الأصلي للمباراة؟

وتنص الضوابط المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية أن هناك مباراتين فقط في حال التعادل خلال مباريات كاس العالم للأندية لا يتم خلالهما اللجوء إلى الوقت الإضافي ويحتكم الفريقان مباشرة لرميات الجزاء الترجيحية وهما مباراة تحديد المركز الخامس ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وهو ما ينطبق على مباراة الأهلي ضد بالميراس التي تلعب حاليا لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.