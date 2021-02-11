شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إهدار الفرص.. شوط أول رائع للأهلي أمام بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر لاعبو الأهلي فرصة ذهبية للتقدم علي بالميراس البرازيلي في الشوط الأول في المباراة التى تجمع بينهما حاليا في مونديال الأندية لتحديد مركزي الثالث والرابعة

بدا المارد الأحمر المباراة بتشكيل ضم محمد الشناوي، في حراسة المرمي امامه في الدفاع محمد هاني و ياسر إبراهيم و بدر بانون و أيمن أشرف وفي الوسط أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية أمامهم طاهر محمد طاهر ووالتر بواليا ومحمد مجدي "أفشة"فيما مثل بالميراس في حراسة المرمى ويفيرتون وفي الدفاع مايكي وجوستافو جوميز ولوان وماتياس فينا أمامهم فيليبي ميلو و باتريك دي باولا وويليان و رافائيل فيجيا روني ومهاجم صريح لويز أدريانو

وعلي عكس مواجهة بايرن ميونخ في نصف النهائي تخلي لاعبو الأهلي عن حذرهم الدفاعي منذ بداية الشوط ومارس لاعبيه ضغط علي المنافس والاعتماد علي الهجوم الضاغط عن طريق طاهر محمد طاهر ومجدي قفشه في المحاولة للوصل لمرمي بالميراس واسفر الضغط الأحمر عن ركنية أولي ارتقي لها السولية براسية لخارج الملعب بعدها رد روني لاعب بالميراس باختراق رائع داخل منطقة الجزاء الشناوي ابعدها ياسر ابراهيم لركنية .

استعاد لاعبو بالميراس المبادرة بعد مرور الدقائق العشرة الأولي عن طريق نشاط الجبهة اليمني عن طريق رافييل ولويز ادريانو وباتريك باولا الا أنه يحسب للأهلي تماسك المدافعين ونجاحهم في تحطيم كل فرص بالميراس قبل منطقة جزاء الشناوي،

ومرر ماتياس فينا عرضية شتتها دفاع الأهلي لكن الكرة ارتدت إلى لاعب وسط بالميراس سددها خلفية مزدوجة وصلت سهلة في يد الشناوي ، بعدها رد والتر بواليا بهجمة عنترية من مجهود فردي أمام منطقة جزاء بالميراس ورواغ المدافع الذ ي اعاقه بعرقله لكن حكم المباراة تغاضي عن احتساب ضربة حرة مباشرة للأهلي واستأنف المباراة بعدها رد لوز ادريناو بفرصة خطيرة بعد استلام بينية رائعة لكن الشناوي انقذ الموقف .

نشط لاعبو الأهلي بعد مرور منتصف الشوط وسيطر لاعبيه علي الكرة في وسط الملعب عن طريق تحركات محمد هاني وطاهر محمد طاهر من الجهة اليمني وقفشة في الجهة اليسري لكن عاب علي هجوم الأهلي البطء في انهاء الهجمات خصوصا والتر بواليا الحاضر الغائب .

و وفي الدقيقة 26 اهدر السولية فرصة هدف محقق بغرابة شديدة بعد خطأ فيليبي ميلو مدافع بالميراس الذي اهدي دية لعمرو السولية الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة ضعيفة بمنتهي الغرابة مهدرا فرصة هدف أول للأحمر بعدها استلم بواليا عرضية قفشة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية بجوار القائم الأيمن لويفيرتون، بعدها رد بورني بتسديدة قوية بعد ارتداد الكرة من الركنية لكنها مرة بسلام لخارج الملعب، ولم ينتظر قفشة الا ثواني ومرر عرضية سحرية داخل منطقة جزاء بالميراس لكن ويفيرتون كان لها بالمرصاد قبل والتر بواليا الذي اتسم ادائه بالبطء الشديد. وقبل نهاية الشوط بـ8 دقائق انفرد محمد مجدي قفشة بالمرمي في فرصة خطيرة لكنها سددها بعشوائية لخارج الملعب.

وانشقت الارض الملعب عن محمد الشناوي بتألق غير عادي لينقذ مرماه من راسية روني في اخطر فرصة لبطل البرازيل في الشوط الأول وحولها لركنية من الجهة اليمني وصلت للويز ادريانو أطلقها برأسية وصلت سهل ليد الشناوي وحصل وليام لاعب بالميراس علي انذار أول .

وبعد دقيقيتن وقتا محتسبا بدلا من الضائع أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي .