شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ السولية يهدر فرصة التقدم للأهلي أمام بالميراس بعد 26 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر عمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي، فرصة محققة مع الدقيقة 26 من عمر مباراة فريقه أمام بالميراس البرازيلي الجارية الآن بالدوحة على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

وانفرد عمرو السولية بمرمى الفريق البرازيلي بعد ضغط بواليا على دفاع بالميراس، لكنه سدد بجوار القائم الأيسر لحارس المنافس مع الدقيقة 26، مهدراً هدف التقدم.

ويسيطر التعادل على نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس عقب مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول.