الدوري المصري: سيراميكا يتقدم في الترتيب بعد ثنائية غزل المحلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من ​الدوري المصري​ لكرة القدم، صعد فريق ​سيراميكا​ كليوبترا إلى المركز الرابع في الترتيب بعد فوزه على ​غزل المحلة​ بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت على استاد غزل المحلة.



افتتح التسجيل اللاعب أحمد ياسر ريان في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدف مقابل لا شيء.

وأضاع اللاعب شريف عادل محمد دابو فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد أن فشل في تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وسجل الهدف الثاني اللاعب محمد فتح الله في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 80.