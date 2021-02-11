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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاس مصر: تأهل إنبي ووادي دجلة إلى الدور المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021
تمكّن إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، من تحقيق الفوز على فريق اتحاد نبروه بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدور الـ32 من مسابقة كأس مصر.
وينتظر إنبي الفائز من لقاء الأهلي والنصر في الدور الـ32.
وحسم وادي دجلة تأهله لدور الـ16 من البطولة في نسختها الجديدة موسم 2020-2021، بعد الفوز على البنك الأهلي. ويلتقي وادي دجلة في دور الـ16 مع الفائز من مباراة الاتحاد السكندري والنجوم، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية.