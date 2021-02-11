كاس مصر: تأهل إنبي ووادي دجلة إلى الدور المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

تمكّن إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، من تحقيق الفوز على فريق ​اتحاد نبروه​ بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدور الـ32 من مسابقة ​كأس مصر​.



وينتظر إنبي الفائز من لقاء الأهلي والنصر في الدور الـ32.

وحسم وادي دجلة تأهله لدور الـ16 من البطولة في نسختها الجديدة موسم 2020-2021، بعد الفوز على ​البنك الأهلي​. ويلتقي وادي دجلة في دور الـ16 مع الفائز من مباراة الاتحاد السكندري والنجوم، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية.