بارتي وتيرني يغيبان عن مباراة ليدز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن كل من توماس ​بارتي​ وكيران تيرني سيغيبان عن مباراة ​أرسنال​ في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز ضد ليدز يوم الأحد.



وكان بارتي، الذي أكمل 90 دقيقة أربع مرات منذ انتقاله في تشرين الأول من أتلتيكو مدريد، قد خرج من مباراة أرسنال وأستون فيلا الأسبوع الماضي، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وسيستمر تقييم حالته قبل مواجهة بنفيكا في دور 32 من الدوري الأوروبي في 18 شباط.

ولم يشارك تيرني في صفوف فريق مايكل أرتيتا منذ الفوز 3-0 على نيوكاسل في 18 كانون الثاني بسبب ألم في ربلة الساق ويهدف إلى العودة إلى التدريبات الأسبوع المقبل.