مياتوفيتش: على ريال مدريد أن يضمن بقاء راموس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

أشار اللاعب السابق بريدراغ مياتوفيتش إلى أن نادي ​ريال مدريد​ بحاجة إلى ربط اللاعب سيرجيو ​راموس​ بعقد جديد لأن الفائز بكأس العالم قادر على تحقيق ما فشل راوول وإيكر كاسياس في تحقيقه من خلال قضاء مسيرته في سانتياغو برنابيو.



وقال مياتوفيتش: "لا أعرف رأي النادي او سيرجيو في الأمر. لكن ما أريده هو أن يجدد عقده. لا يزال بإمكانه الأداء على مستوى مهم للغاية، إنه قائد. الشخص الذي كان ولا يزال مهمًا للغاية يجب أن يتقاعد في ريال مدريد. لم يفعل ذلك لا راوول ولا كاسياس ولا فيرناندو هييرو ولا كثيرون غيرهم".

وأضاف: "على أي حال، يجب حل الأمر في أسرع وقت ممكن. وعندما يكون هناك قرار حازم، قم بإيصاله إلى الجماهير".