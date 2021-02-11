باريس سان جيرمان يؤكد غياب نيمار عن مواجهة برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

أعلن نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي أن نجمه البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا سوف يغيب عن صفوف الفريق لمدّة شهر، بعد الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كان في الدور الـ16 من مسابقة كأس فرنسا، على اثر تدخل قوي على ساقه من قبل المدافع ستيف ياغو.



ويعاني نيمار من اصابة في الدرجة الثانية من العضلة الضامة لفخذه الأيسر، وسيغيب بشكل رسمي عن مواجهة ​برشلونة​ يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 ب​دوري أبطال أوروبا​، وإحتمال غيابه عن مواجهة الاياب أيضا تبدو كبيرة جدا.