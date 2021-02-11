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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان يؤكد غياب نيمار عن مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا سوف يغيب عن صفوف الفريق لمدّة شهر، بعد الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كان في الدور الـ16 من مسابقة كأس فرنسا، على اثر تدخل قوي على ساقه من قبل المدافع ستيف ياغو.
ويعاني نيمار من اصابة في الدرجة الثانية من العضلة الضامة لفخذه الأيسر، وسيغيب بشكل رسمي عن مواجهة برشلونة يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وإحتمال غيابه عن مواجهة الاياب أيضا تبدو كبيرة جدا.