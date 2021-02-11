اوين: تشيلسي بحاجة للتعاقد مع مهاجم كبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

أكد نجم الكرة الانكليزية ​مايكل أوين​ أن ​تشيلسي​ بحاجة للتعاقد مع مهاجم كبير إذا أراد الفوز ب​الدوري الإنكليزي الممتاز​ في المستقبل القريب.



وخلال تصريحات له، قال اوين: "لم أشعر أبدًا بالراحة مع قلب الهجوم الرئيسي لتشيلسي منذ دروغبا على الأرجح".

واضاف: "أقول ذلك فقط عندما أتحدث، هل سيفوز تشيلسي بالدوري؟ هل هم منافسون حقيقيون؟ بالطبع هم لاعبون رائعون لقد فاز جيرو بكأس العالم وهو لاعب لامع".

واختتم: "لكن للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز، فأنت بحاجة إلى واحد من أفضل المهاجمين في العالم ولا أعتقد أن أبراهام أو جيرو من بين أفضل 10 مهاجمين في العالم، ولكن إذا كانوا يريدون الفوز بالدوري فعليهم التعاقد مع مهاجم كبير في الوسط".