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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوين: تشيلسي بحاجة للتعاقد مع مهاجم كبير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021
أكد نجم الكرة الانكليزية مايكل أوين أن تشيلسي بحاجة للتعاقد مع مهاجم كبير إذا أراد الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في المستقبل القريب.
وخلال تصريحات له، قال اوين: "لم أشعر أبدًا بالراحة مع قلب الهجوم الرئيسي لتشيلسي منذ دروغبا على الأرجح".
واضاف: "أقول ذلك فقط عندما أتحدث، هل سيفوز تشيلسي بالدوري؟ هل هم منافسون حقيقيون؟ بالطبع هم لاعبون رائعون لقد فاز جيرو بكأس العالم وهو لاعب لامع".
واختتم: "لكن للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز، فأنت بحاجة إلى واحد من أفضل المهاجمين في العالم ولا أعتقد أن أبراهام أو جيرو من بين أفضل 10 مهاجمين في العالم، ولكن إذا كانوا يريدون الفوز بالدوري فعليهم التعاقد مع مهاجم كبير في الوسط".