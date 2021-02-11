غرامة بحق لاعب مانشستر يونايتد بسبب تزوير وثائق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فرض غرامة على أماد ​ديالو​ لاعب ​مانشستر يونايتد​ الجديد بسبب استخدامه لوثائق مزورة.



أُمر ديالو، البالغ من العمر 18 عامًا، بدفع 48000 يورو (ما يزيد قليلاً عن 42000 جنيه إسترليني) فيما يتعلق بالوثائق التي تم استخدامها أولاً لتمكينه من دخول إيطاليا، ثم التوقيع مع ناديين، بوكا باركو في عام 2015 ثم بشكل احترافي مع أتالانتا.

انضم ديالو المولود في ساحل العاج إلى يونايتد الشهر الماضي بعد مغادرة أتالانتا في صفقة قيمتها 37.2 مليون جنيه إسترليني.