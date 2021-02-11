شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود "الإمارات" في نهائي أساتذة البولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقود ميثاء بنت محمد بن راشد فريق "الإمارات" أمام باتستوني في نهائي كأس ماسترز للبولو اليوم. تبدأ المباراة في الرابعة عصراً وتسبقها مباراة الترضية بن دري والتاميرا ،أما يوم السبت المقبل فستقام مباراتان الأولى تجمع بين السابع والثامن في الترتيب والثانية تجمع بين الثالث والرابع .

وكان يوم أمس قد شهد مباراتين فاز في الأولى فريق بن دري على منافسه إنكورا بستة أهداف مقابل خمسة أهداف ونصف هدف، وفي المباراة الثانية فاز فريق "التاميرا" على فريق "عالم" 11 -1.