شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن لاسارتي مدرباً لمنتخب تشيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سانتياغو - رويترز

قال اتحاد تشيلي لكرة القدم: إنه تعاقد مع مارتن لاسارتي القادم من أوروجواي لتولي تدريب المنتخب من أجل قيادته للتأهل لكأس العالم 2022.

ولعب لاسارتي، الذي تولى المسؤولية بعد رحيل رينالدو رويدا، في أندية في أمريكا الجنوبية وديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، وبدأ مسيرته التدريبية في 1996.

وتولى لاسارتي تدريب ناسيونال وريفر بليت وقادهما للفوز بالدوري، بالإضافة إلى لقب الدوري المصري مع الأهلي، ويونيفرسيداد دي تشيلي.

وسيبدأ المدرب البالغ 59 عاماً مسيرته مع تشيلي بمواجهة باراجواي والإكوادور في مارس/آذار في تصفيات كأس العالم.

وتحتل تشيلي المركز السادس بين عشرة منتخبات مع تأهل أول أربعة فرق مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.