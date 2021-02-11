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شوط الفرص الضائعة.. بواليا والسوالية يتنافسون في إهدار الفرص السهلة أمام بالميراس في الشوط الأول

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الشارقة - اميمة ياسر - أهدر عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي، فرصة هدف محقق للفريق الأحمر أمام فريق بالميراس البرازيلي.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

واستغل عمرو السولية خطأ من فيليبي ميلو لاعب بالميراس بعدما اخطأ في تمرير الكرة، ليضغط والتر بواليا مهاجم الأهلي ويقطع الكرة، لتصل الكرة إلى السولية.
وقام السولية بتسلم الكرة ومراوغة ميلو لاعب بالميراس، وسدد تسديدة أرضية مرت من أمام مرمى الفريق البرازيلي الخالي إلى خارج الملعب في الدقيقة 26 من زمن اللقاء

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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