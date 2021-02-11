حقيقة مفاوضات بروسيا دورتموند الألماني لضم محمد هاني في الإنتقالات الصيفية

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، حقيقة عرض بروسيا دورتموند الألماني، للتعاقد مع محمد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، بعد ظهوره بشكل جيد في كأس العالم للأندية الذي يشارك فيها الأهلي حاليًا، والتي تقام بالدوحة، وتحديدًا في مواجهة العملاق البافاري بايرن ميونيخ، بطل دوري أبطال أوروبا التي أقيمت الإثنين الماضي، وانتهت بخسارة الأهلي بهدفين نظيفين.

وقالت المصادر، إنه لا توجد أي مفاوضات من الأساس تلقاها محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول خلال الفترة الماضية، وتحديدًا من فريق بروسيا دورتموند، موضحًا أن كل ما تردد عن وجود مفاوضات كانت اجتهادات لا أكثر أو أقل من ذلك.

محمد هاني يركز في ثتبيت أقدامه مع المنتخب الوطني

وأكدت المصادر، أن محمد هاني يضع تركيزه الكامل مع الفريق في مونديال الأندية، في الوقت الحالي، كما يضع تركيزه مع الفريق بشكل عام لتعويض رحيل أحمد فتحي، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وأختتمت المصادر، أن هاني يبحث في الوقت الحالي لتثبيت أقدامه مع الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني، ونفس الأمر بالنسبة للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، خاصة في ظل ثقة الأخير في إمكانياته منذ أن كان مدربًا للأهلي.