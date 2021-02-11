بث مباشر يوتيوب.. الأهلي × بالميراس (مونديال الأندية)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره بالميراس البرازيلي، في الخامسة مساء اليوم الخميس، على "استاد المدينة التعليمية بالريان"، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا بالدوحة.

وكان الأهلي قد خسر بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين الماضي، باستاد أحمد بن على فى العاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي المونديال.

وتغلب المارد الأحمر، على الدحيل القطري بهدف نظيف، سجله حسين الشحات، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات ربع نهائي المونديال.

ويأمل النادي الأهلي في تكرار إنجازه السابق، عندما حقق المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية فى مونديال الأندية عام 2006 والذي أقيم باليابان، بعدما تغلب على فريق كلوب أمريكا المكسيكى، بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني التشكيل الرسمي للأهلي وجاء كالتالي:

محمد الشناوي

أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني

أكرم توفيق - حمدي فتحي - عمرو السولية

طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - محمد مجدي "أفشة"

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