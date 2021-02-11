شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعسكر للمريخ ..وسيد عيد: سنقاتل بعيداً عن ظلم التحكيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
دخل فريق النصر معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق المريخ غدا الجمعة علي ملعب النصر بمصر الجديدة ضمن مباريات الجولة ١٢ بدوري القسم الثاني المجموعة. الثانية .
وادي الفريق مرانه الاخير تحت اشرف الجهاز الفني بقيادة سيد عيد المدير الفني ونافع السعيد المدرب العام ومحمد حجاج المدرب المساعد وهاشم الدسوقي مدرب حراس المرمي ورحيم عمرو عبد الحق مدير الكرة وأشرف حامد المدير الإداري وشهد المران جدية وتركيز شديد من اللاعبين استعدادا للقاء .
وأكد سيد عبد أن النصر سيواجه فريق قوي ومحترم ودائما مباريات النصر والمريخ ما تشهد ندية ومنافسة قوية بين الفريقين ، وقال سيد عيد أنه طالب اللاعبين بغلق صفحة المباراة الماضية أمام بتروجيت وقال ان النصر سيقاتل أمام المريخ من أجل حصد الثلاث نقاط والتغلب علي حالة الظلم التحكيمي التي يتعرض لها النصر الفترة الأخيرة سواء في مباريات علي ملعب النصر أو خارجها مشيرا إلي أن الظلم الذي تعرض له الفريق اعطي حافز وإصرار للفريق لتحقيق الانتصارات .
وقال سيد عيد " النصر لم ولن يستسلم ومستمرين في العمل وسنقاتل حتي النهاية ولن نتأثر باي شئ سلبي والنصر سيعود بقوه رغم الظلم الواقع علي الفريق ".
أصدر مجلس إدارة نادى النصر ، بيانا رسميا يطالب فيه مسئولى اتحاد الكرة بايجاد حل عاجل للاخطاء التحكيمية التى تشهدها المباريات الخاصة بالفريق بدورى القسم الثانى ، واخرها ما شهدته مباراة الفريق أمام بتروجت فى الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى .
ابدي مجلس إدارة نادي النصر استغرابه الشديد من القرارات التحكيمية الناصرية والمتتالية التي تتخذها الطواقم التحكيمية بحق الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته بدوري القسم الثاني آخرها ما شهدته مباراة النصر امام بتروجيت في الجولة ١٢ حيث لاعب حكم الساحة هدفا صحيحا للنصر بداعي التسلل رغم عدم الاستناد لحكم الراية الذي احتسب هدفا ، وبعدها بدقيقة واحدة احتسب ركلة جزاء وهمية لصالح بتروجيت .
وكانت لتلك القرارات التحكيمية الكارثية اثر بالغ علي رصيد الفريق في النقطي في مسابقة الدوري وهو ما سعي مجلس الإدارة علي عدم حدوثه من خلال اتخاذه للعدبد من الاجراءات التي تضمن خطابا رسميا بإرساله لاتحاد الكرة منذ تزايد القرارات التحكيمية الخاطئة خلال الجولات الماضية ، ويطالب مجلس إدارة نادي النصر اتحاد الكرة بإيجاد حل عاجل يمنع حدوث تلك الأخطاء ويحفظ حقه.