شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم بدلا من معلول فى تشكيل الأهلى أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تعديلا على تشكيل الفريق الأحمر الذي سيخوض مباراته ضد بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هانى وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.