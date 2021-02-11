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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم بدلا من معلول فى تشكيل الأهلى أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تعديلا على تشكيل الفريق الأحمر الذي سيخوض مباراته ضد بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..
محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هانى وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.
ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.
تشكيل الأهلى أمام بالميراس